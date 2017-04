E-Mobilität kann Brücken schlagen

27.04.2017, 13:14 Uhr

In Bad Waltersdorf wurde E-Mobilität als Baustein für Tourismusregionen präsentiert.

Potenzial für die Regional

Die Tourismusregionen Bad Waltersdorf und Stegersbach setzen zunehmend auf E-Mobiltiät: so eines der Resümees der Veranstaltung „E-Mobility on Stage“, die von der branchenübergreifenden Allianz „Austrian Mobile Power“ organisiert wurde. In beiden Regionen standen E-Fahrzeuge für Testfahrten zur Verfügung und verschiedene Ladetechnologien standen zum Ausprobieren bereit.Die Fachgespräche bei der „E-Mobility on Stage“ zeigten auf, wie nachhaltige Mobilität im Gästeservice sowie im Wirtschafts- und Personenverkehr stärker berücksichtigt werden kann. „E-mobile Angebote, wie zum Beispiel Ladestationen, können, so wie Gratis-WLAN, zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteile für Tourismusbetriebe werden. Für Tourismusorte ist das derzeit noch eine große Herausforderung, aber ganz sicher auch eine Chance für die Zukunft“, so der Geschäftsführer von Austrian Mobile Power, Heimo Aichmaier bei der Präsentation von „E-Mobility on Stage“ in der H2O-Hoteltherme.

Die Chancen erkennen

Und weiter: „Wir freuen uns, dass E-Mobilität Brücken zwischen Regionen schlagen kann. Man muss nur über die verfügbaren Produkte informiert sein, die Chancen erkennen und sie zusammen ergreifen. Nachhaltige Mobilität ist in der Gegenwart angekommen. E-Mobilität ist machbar, weil die Produkte vorhanden und die Lösungen einsatzbereit sind.“ Dieser Meinung schlossen sich auch LAbg. Hubert Lang in seiner Funktion als Vorsitzender der Regionalentwicklung Oststeiermark, der Obmann des Tourismusverbandes Thermenland und Heiltherme-Geschäftsführer Gernot Deutsch sowie H20-Hoteltherme-Geschäftsführer Christian Rotter an. „Unser gemeinsames Ziel muss es sein, den Menschen zu vermiteln, dass E-Mobilität längst praxis- und alltagstauglich ist“, fasste LAbg. Lang zusammen.