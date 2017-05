Experimente mit Atomen und Molekülen

03.05.2017, 15:25 Uhr

Junge Wissenschaftler des BG/BRG Fürstenfeld überzeugten beim Chemieolympiade-Landesbewerb.

Das BG/BRG Fürstenfeld war in diesem Jahr zum sechsten Mal Gastgeber des Landesbewerbs der Österreichischen Chemie-Olympiade, welche heuer zum 43. Mal über die Bühne geht. Für die perfekte Organisation des dreitägigen Events in Fürstenfeld mit rund 70 Teilnehmern aus der gesamten Steiermark zeichnete Chemieprofessor Dietmar Pocivalnik federführend verantwortlich. Der Bewerb wurde in den naturwissenschftlichen Sälen des Gymnasiums durchgeführt, zur feierlichen Siegerehrung in der Stadthalle begrüßte Direktor Martin Steiner auch Prof. Franz Majcen, Bgm. Werner Gutzwar und Vizebürgermeister Gerhard Jedlicka. Mit starken Leistungen machten die jungen Fürstenfelder Naturwissenschaftler auf sich aufmerksam. Ralph Sigl aus der 6. Klasse belegte einen der zweiten Plätze. Julian Drongowski war überhaupt der beste Viertklässler im landesweiten Ausscheidungskampf. "Wir sind hier mit einem sehr jungen Team angetreten. Ich bin positiv überrascht von den guten Leistungen der Absolventen unserer Schule", freute sich Pocivalnik abschließend.