Fürstenfeld: "Johannes der Täufer" ist angekommen

10.09.2018, 18:59 Uhr

Die 2.200kg schwere Glocke wurde vor kurzem auf den Kirchturm der Stadtpfarrkirche aufgezogen. Am 29. September werden die neuen Glocken das erste Mal läuten.

FÜRSTENFELD. Mit einem Requiem läuteten die alten Glocken der Stadtpfarrkirche Fürstenfeld am 27. Mai 2018 ihre Demontage ein. Nach dem Guss der ersten Glocke im Februar, zu der auch eine Delegation aus Fürstenfeld nach Passau reiste, wurden vier der insgesamt fünf Glocken Anfang Juli im Rahmen einer großen Festprozession geweiht und in den darauffolgenden Tagen aufgezogen. Aufgrund eines Gussfehlers musste die größte Glocke, die dem Heiligen Johannes dem Täufer geweiht ist, im August ein zweites Mal gegossen werden. Vor wenigen Tagen machte sie das Glockenquintett komplett. Am vergangenen Sonntag nahm Pfarrer Peter Werschitz bei einem Gottesdienst die Weihe der fünften Glocke vor. Am Montag darauf wurde die 2.200 kg schwere Glocke mit einem Durchmesser von 1,5 Meter im Beisein zahlreicher Gäste auf den Kirchturm aufgezogen.

Glocken läuten am 29. September zum ersten Mal

Details zu den fünf neuen Glocken

Johannes der Täufer: Ton: C1; Durchmesser: ca. 1,5 m; Gewicht: 2.200 kg

Ton: C1; Durchmesser: ca. 1,5 m; Gewicht: 2.200 kg Augustinus: Ton: ES 1-DUR; Durchmesser: 1,35 m; Gewicht: 1.300 kg

Ton: ES 1-DUR; Durchmesser: 1,35 m; Gewicht: 1.300 kg Maria, Königin des Friedens: Ton: F1; Durchmesser: 1,2 m; Gewicht: 1.050 kg

Franziskus: Ton: G1; Durchmesser: 1,2 m; Gewicht: 850 kg

Ton: G1; Durchmesser: 1,2 m; Gewicht: 850 kg Josef: Ton: B1; Durchmesser: 920mm; Gewicht: 600kg

Im Rahmen einer Vesper wird das Glockenensemble bestehend aus "Johannes der Täufer", "Augustinus", "Maria, Königin des Friedens", "Franziskus" und "Josef" am Samstag, 29. September, begleitet von der Orgel der Stadtpfarrkirche, das erste Mal läuten. Eine Live-Übertragung vom Glockenstuhl ist geplant. Beginn ist um 18 Uhr; im Anschluss wird zur Agape geladen.