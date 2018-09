13.09.2018, 12:26 Uhr

"HansiSeppi fragt Sie SansiHeppi!?"

Johannes Alber und Josef Neubauer, als "HansiSeppi" ein "komödiales" Neokonstrukt aus der Steiermark, sind auf Einladung des Sportvereins Sport Union Greinbach am Samstag, 29. September, mit ihrem Kabarettprogramm "AntiWEBressivum in der Freizeithalle Greinbach zu Gast. Saaleinlass ist ab 17.30 Uhr, die Kabarettvorstellung beginnt um 19 Uhr. Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 15 Euro unter flo.toeglhofer@gmail.com, bei Karin's Nahversorger in Penzendorf und bei den Vorstandsmitgliedern des Gastgebervereins erhältlich. An der Abendkasse kostet eine Karte 19 Euro.

