Stromtankstelle in Friedberg eröffnet

22.09.2018, 15:56 Uhr

Die Zapfsäule mit zwei 22-kW-Anschlüssen befindet sich am Parkplatz hinter dem Rathaus und wurde gestern in Kooperation mit der Energie Steiermark im Rahmen des E-Mobilitätstages von Bgm. Wolfgang Zingl, Vbgm. Leo Riebenbauer und Finanzreferent Günter Glatz offiziell eröffnet. Im Anschluss fand am Hauptplatz eine Präsentation von Elektromobilen statt, Interessierte durften sich über eine flotte Spritztour freuen.

Mit der Initiative E-Carsharing hat die Stadtgemeinde Friedberg ein Kapitel zukunftsweisender Nachhaltigkeit aufgeschlagen. Ab sofort können alle BewohnerInnen von Friedberg und Umgebung den neuen E-Renault Zoe ab einer Nutzungsdauer von einer Stunde mieten. Um beim E-Carsharing mit dabei zu sein, ist eine einmalige Registrierung im Bürgerservicebüro der Stadtgemeinde Friedberg notwendig. Danach steht der Fahrt mit Auto „Zoe“ nichts mehr im Wege.