22.04.2017, 08:09 Uhr

Zahnimplantat in der Praxis

Auf Einladung der "Selbsthilfegruppe Schmerz" referiert Martin Smetan, Zahnarzt in Bad Gleichenberg und Hartberg, am Dienstag, 16. Mai, um 18 Uhr im Gasthof Pack in Hartberg zu den neuesten Methoden und Materialien des Zahnimplantats. Er erklärt was ein Zahnimplantat ist, woraus es besteht, wie eine Implantat-OP durchgeführt wird und was es für den Einzelnen tun kann. Auch die Risiken und Komplikationen eines solchen Eingriffs werden nicht verschwiegen. Dr. Smetan berichtet ebenso über zusätzliche Maßnahmen, wie z. B. Knochenaufbauten. Nach dem Vortrag steht er für individuelle Anfragen zur Verfügung.

