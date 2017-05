Überraschungserfolg von Ilz

15.05.2017, 08:03 Uhr

Der Ilzer SV siegte in Eggendorf gegen das zuletzt starke Team von Hartberg II mit 3:2.

Der Ilzer SV überraschte in der Oberliga Süd mit einem Erfolg in Eggendorf. Durch einen Doppelschlag von Mihael Sopcic nach Kaindl Vorarbeit (24.) und Melih Tepegöz nach idealem Pass von Spisic fixierten die Gäste die 2:0 Pausenführung. "Kurz nach Seitenwechsel wurde ein reguläres Tor von Christian Kogler nicht anerkannt, trotzdem blieben wir am Drücker und Marco Klamminger konnte sogar auf 3:0 erhöhen. Danach wurde unsere Abwehr ein wenig nachlässig und die jungen Hartberger kamen durch zwei Treffer von Florian Fuchs noch auf 3:2 heran. In einer turbulenten Schlussphase konnten wir uns die drei Punkte aber sichern", sagte Ilz-Sektionsleiter Karl-Heinz Salchinger.Weniger gut klappte es diesmal für den Fürstenfelder Sportklub. Im Landesligamatch in Lebring musste der FSK eine 0:2 Niederlage einstecken. Der FSK gastiert am Freitag in Heiligenkreuz (19 Uhr), Ilz empfängt Anger (19 Uhr).