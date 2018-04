Ein idealer Platz zum Arbeiten

29.04.2018, 17:28 Uhr

Neues Büro- und Gewerbegebäude in Pöllauberg offiziell eröffnet.

Während einer Bauzeit von genau einem Jahr errichtete die „DTS Innovation GmbH“ in der Gemeinde Pöllauberg auf den Haagen-Gründen direkt oberhalb der Raiffeisenbank – ein zeitgemäßes Büro- und Gewerbegebäude. Hinter der „DTS Innovation GmbH“ stehen der planende Baumeister Matthias Dremmel sowie die beiden Steuerberater Dietmar Schwab und Christoph Tuttner (Schwab und Tuttner Steuerberatung OG), die das Objekt zum größten Teil auch selbst nutzen. Rund 140 m², der insgesamt 500 m² Nutzfläche, sind an die Firma Günther Tuttner Badsysteme untervermietet. Parallel dazu baute die Gemeinde Pöllauberg einen Gehweg entlang der Landesstraße und schloss die Haagen-Gründe auf.Gemeinsam wurde nun auch die Eröffnung gefeiert, zu der unter anderem LAbg. Hubert Lang, zahlreiche Gemeindevertreter, an der Spitze Bgm. Johann Weiglhofer, Vertreter der am Bau beteiligten Firmen, Kunden und Freunde begrüßt werden konnten. Bgm. Weiglhofer: „Heute ist ein Freudentag für Pöllauberg, das neue Objekt ist ein Schmuckstück für die Gemeinde.“ LAbg. Hubert Lang: „Ihr habt den schönsten Arbeitsplatz in der Steiermark, in der Region lässt es sich perfekt leben, arbeiten und wirtschaften.“ Gesegnet wurde das neue Büro- und Gewerbegebäude von Kaplan Gregor Poltorak, für die musikalische Umrahmung sorgte ein Quartett der Trachtenkapelle Pöllauberg.