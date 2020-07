INNSBRUCK. „Pro unfallfreiem Kilometer einen ZehntelCent für ein MIVA-Auto“ – unter diesem Motto ersucht die MIVA Austria im Rahmen ihrer großen Jahressammlung, der ChristophorusAktion 2020 im Juli, das Herz zu öffnen und ein Stück Mobilität zu teilen. Gerade im heurigen Jahr ist diese Hilfe von ganz besonderer Bedeutung und Wichtigkeit. Die Ärmsten der Armen trifft es am schlimmsten von allen. Fahrzeuge mit medizinischer Ausstattung sind unabdingbar, um Erkrankte zu versorgen. Trotz gebotener Distanz zueinander, muss umso mehr denn je Nähe spürbar bleiben.

Segnungen

Fahrzeugsegnungen Diözese Innsbruck am Sonntag, 26. Juli

· Pfarre St. Alban, Matrei in Osttirol, 9.30 Uhr

· Kaplanei Huben in Osttirol, 10.15 Uhr, nach dem Gottesdienst am Kirchplatz

· Pfarre Serfaus, 18 Uhr bei der Waldbahn Fiss

Alle bekannten Fahrzeugsegnungen im Überblick: https://miva.at/fahrzeugsegnungen

