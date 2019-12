Es trug sich vor mehr als 2.000 Jahren zu und ist heute der Mittelpunkt eines weltumspannenden mehrtägigen Festes. Milliarden Menschen feiern alljährlich zwar in verschiedenen Traditionen, jedoch mit demselben Inhalt dieses bedeutungsvolle Geschehen. Dieser Kurzfilm in Originalsprache hilft einige Schlüsselszenen besser zu verstehen.

Ob arm oder reich, gebildet oder nicht, die Wichtigkeit dieses Ereignisses wurde damals wie heute von vielen erkannt. Entsprechend dieser Erkenntnis verändert sich ihr Leben in ein bewusstes Erfahren und Erfassen. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, die diesen Film produziert hat, versucht, Menschen die Bedeutung dieses und anderer Ereignis verständlich zu machen. Dazu wurde das Gemeindezentrum in der Philippine-Welser-Straße 16 in Innsbruck 1965 geweiht. Es steht jedem frei, die Versammlungen jeweils am Sonntag von 9:30 bis 11:30 zu besuchen.