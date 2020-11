TIROL. In Tirol ist wie in ganz Österreich die Advent- und Weihnachtszeit etwas Besonderes. Es wird früh dunkel und die Menschen versammeln sich bei den Christkindl- und Weihnachtsmärkten für eine gemütliche Zeit. In diesem Beitrag findet ihr alle Christkindlmärkte in Tirol kompakt in einem Beitrag aufgelistet.

ACHTUNG!

Aufgrund der aktuellen Krise und den damit verbundenen Vorschriften und Maßnahmen, kann es kurzfristig zu Änderungen oder Absagen von hier gelisteten Veranstaltungen kommen.

Kufstein

Rattenberger Advent

Wo: Zentrum

Wann: 04.- 06.12., 08.12., 11.- 13.12. & 18. - 20.12.2020

Weihnachtsmarkt Kufstein

Wo: Altstadt

Wann: 01.12.2020 - 23.12.2020

Innsbruck-Land

Haller Adventmarkt

Wo: Stadtkern

Wann: 01.12.2020 - 24.12.2020

Weihnachtsmarkt Region Seefeld

Wo: Seefeld, Leutasch, Scharnitz, Reith und Mösern (Zentrum)

Wann: 01.12.2020 - 06.01.2021

Innsbruck

Bergweihnacht Innsbruck

Wo: Altstadt

Wann: 01.12.2020 - 06.01.2021

Maria-Theresien-Straße

Wann: Noch kein Datum bekannt

Marktplatz

Wann: Noch kein Datum bekannt

Hungerburg

Wann: Noch kein Datum bekannt

Sankt Nikolaus

Wann: Noch kein Datum bekannt

Schwaz

Achensee Weihnacht

Wo: Pertisau

Wann: 01.12.2020 - 27.12.2020

Kitzbühel

Kitzbüheler Advent

Wo: Zentrum

Wann: 01.12.2020 - 27.12.2020

St. Johanner Weihnachtsmarkt

Wo: Zentrum

Wann: 04.- 06.12., 11. - 13.12 & 18. - 24.12.2020

Osttirol

Lienzer Advent

Wo: Zentrum

Wann: 01.12.2020 - 24.12.2020

Kennst du einen Advent- oder Christkindlmarkt in deiner Region, der bei uns in der Liste noch fehlt, dann schicke uns einfach ein Mail an online-tirol@bezirksblaetter.com