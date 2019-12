INNSBRUCK. Am 23. Dezember kam es in Innsbruck zu einem Motorradunfall als ein 49jähriger auf den nassen Straßenbahnschinene ins Rutschen geriet.

Auf nasser Schiene ausgerutscht



Am Montag, 23. Dezember am frühen Abend fuhr ein 49jähriger in der Höttinger Au mit seinem Motorrad Richung Westen. Aufgrund der regennassen Fahrbahn kam er auf den Schienen der Straßenbahn ins Rutschen. Die Polizei geht davon aus, dass er vorher stark mit der Vorderbremse bremste, ins Rutschen geriet und dann stürzte. Bei dem Sturz krachte er auch in das Auto, das neben ihm fuhr.

Bei dem Unfall wurden das Auto und das Motorrad leicht beschädigt. Der 49jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt und in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der Auto-Lenker blieb unverletzt.

