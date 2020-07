TIROL. Heute in der Früh startete die Kickstarterkampagne des Tiroler Start-ups BaronMerino. Der Firmengründer Markus Hörtnagl zeigt sich euphorisch und freut sich, dass nun „die heiße Phase beginnt“.

Trends werden gesetzt

„Mit unserer nachhaltigen, zu 100% in Österreich hergestellten High Performance Businessmode werden wir Trends setzen in einem Segment, das bis jetzt ein wenig „stiefkindlich“ behandelt wurde. Gerade in Zeiten von Homeoffice und vermehrten Video-Konferenzen ist ein professioneller Auftritt in gleichzeitig bequemem Outfit wichtig. Durch unser einzigartiges Material sind die Modelle widerstandsfähiger und durch die antibakterielle Wirkung länger frisch, deshalb auch ressourcenschonend und besser für möglicherweise knapper werdende Budgets“, erklärt Hörtnagl.

Nachhaltigkeit war besonders wichtig

Dem Jungunternehmer aus der Tiroler Landeshauptstadt war die Herstellung in Österreich. „BaronMerino ist zu 100% Made in Austria. Nachhaltigkeit und heimische Produktion gewinnen bei den Konsumenten und Konsumentinnen immer mehr an Bedeutung. Uns war es von Anfang an wichtig, mit österreichischen Produzenten zusammenzuarbeiten“, so der Gründer weiter.

Das erklärte Zeil ist es, faire Kleidung für den Arbeits- und Alltag herzustellen, die sozial verträglich und mit höchster Qualität produziert wird.

Alle Nachrichten aus Tirol auf meinbezirk.at

Kammermusikfest Corona-konzentriert