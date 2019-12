Am Heiligen Abend um 16 Uhr fand am Tummelplatz, oberhalb von Amras, die tratitionelle Kinderweihnacht statt. Trotz schlechtem Wetter kamen sehr viele Eltern mit ihren Kindern zu dieser sehr schönen, eindrucksvollen Feier, die vom Tummelplatzverein alle Jahre veranstaltet wird. H.E.