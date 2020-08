TIROL. In der Vergangenheit wurden die Tage der offenen Ateliers bereits vom Kunstforum Salvesen in Tarrenz und dem Netzwerk Kultur in Kufstein organisiert. Aufgrund des großen Interesses unter den Kunstschaffenden sollen die Tage nun tirolweit stattfinden.

Am 24. und 25. Oktober 2020 von 13 bis 19 Uhr finden die Tage des offenen Ateliers statt. Für alle Besucher eine einmalige Chance einen Einblick in die Welt der Kunstschaffenden zu erlangen. Für die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler bietet sich die Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken und Gleichgesinnten.

Anmeldung bis 18. September

Künstlerinnen und Künstler, die teilnehmen wollen, können sich bis 18. September anmelden. Die Anmeldegebühr beträgt € 30. Am 7. Oktober findet eine gemeinsame Auftaktveranstaltung für die TeilnehmerInnen statt, der Ort der Veranstaltung wird noch bekanntgegeben.

Zahlung an das Konto Kunstforum Salvesen

IBAN: AT31 3600 0000 0622 1378, BIC: RZTIAT22

Im Zahlungsbetreff bitte angeben: offenes Atelier, Name, E-Mail-Adresse

Die teilnehmenden Kunstschaffenden erhalten jeweils vier Stück des gemeinsamen A2-Plakats, auf dem sich die Namen und Standorte der Ateliers befinden. Außerdem werden Einladungskarten zur Verteilung vorbereitet.

