Der Alpenzoo hat einen neuen Elch-Bewohner.

INNSBRUCK. Am 2. Februar ist ein schwergewichtiges Tier im Alpenzoo angekommen. Der am 15. Juni 2018 im schwedischen Zoo Boras geborene „Luke“, traf wohlbehalten bei uns ein. Die Reise dauerte etwas über zwei Tage und nach einer Eingewöhnungszeit an die neue Situation, ist „Luke“ ab jetzt täglich zusammen mit den beiden weiblichen Tieren im Alpenzoo zu bewundern. Momentan ist er sehr gut an nur einem Geweih zu erkennen, das andere hat er, der Jahreszeit entsprechend, bereits abgeworfen.

Die Elchhaltung im Alpenzoo hat schon lange Tradition. Bereits unter Direktor Helmut Pechlaner trafen die ersten Elche aus Schweden – als Geschenk von Königin Silvia – im Alpenzoo ein.