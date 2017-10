17 Jugendliche aus aller Welt in Tirol mit dem europäischen Freiwilligendienst

16.10.2017, 11:09 Uhr

Der EFD, der Europäische Freiwilligendienst bietet Jugendlichen die Möglichkeit, sich persönlich zu entwickeln und sich im Rahmen von Freiwilligenprojekten zu engagieren. Zudem kann man so im Ausland Berufserfahrung sowie Sprachkenntnisse sammeln. In Tirol traten diesen Herbst 17 Jugendliche aus aller Welt ihren Freiwilligendienst in verschieden Organisationen im Sozial- und Kulturbereich an.

TIROL. Unter den Jugendlichen ist auch. Seit Anfang Oktober unterstützt sie das Team des, somit ist die 19-jährige schon die vierte Freiwillige in der Jugendinfo des Landes Tirol.„Der EFD ist für mich eine tolle Chance, um mich neuen Herausforderungen zu stellen, Erfahrungen zu sammeln und als Teil der Jugendinfo Tirol anderen jungen Menschen zu helfen", erzählt Mariana. Die junge Dame hat in Griechenland ihre Schule erfolgreich abgeschlossen und möchte nun Erfahrung in der Jugend- und Medienarbeit sammeln.

Doch auch inkönnen die Jugendlichen zum Einsatz kommen, erläutert. Momentan gibt es in Tirol sogar einen Freiwilligen aus Mexiko und aus dem Libanon.Als Teil des EU-Förderprogrammessteht derallen jungen Menschenoffen, unabhängig vom Bildungshintergrund.unterstützt die Teilnehmer finanziell bei den Reisekosten und gibt zudem noch Taschengeld, Unterkunft, Verpflegung, Versicherung und eine sprachliche Unterstützung aus. Die Freiwilligen können in Projekten des Sozial-, Kultur-, Kunst-, oder Umweltbereichs in ganz Europa mitarbeiten und so ihren Horizont erweitern.Mehr zum Thema auf meinbezirk.at: