Gesundheit von Lehrkräften wird gestärkt

02.05.2017, 10:49 Uhr

Das Land Tirol unterstützt das Projekt "LehrerInnen-Gesundheit im Fokus: Gestärkt durch den Schulalltag" zur Verbesserung der Lehrergesundheit.

Projekt zur Stärkung der Gesundheit von LehrerInnen

Prävention verbessert die Gesundheit

LehrerInnen-Gesundheit im Fokus: Gestärkt durch den Schulalltag

TIROL. Die Tiroler Landesregierung beschloss eine Förderung in Höhe von 67.000 Euro für das Projekt "LehrerInnen-Gesundheit im Fokus: Gestärkt durch den Schulalltag“. Die Initiative stammt von der Pädagogischen Hochschule Tirol (PHT) und startet im Sommer 2017.Mit dem Projekt "LehrerInnen-Gesundheit im Fokus: Gestärkt durch den Schulalltag" sollen die Sicherheit und der Gesundheitsschutz gestärkt werden und die psychische Gesundheit gestärkt werden. Krankmachende Arbeitsmuster sollen herausgearbeitet werden und das Wissen über diese krankmachenden Faktoren erweitert werden. Der Schwerpunkt wird auf individuelle Verhaltensmuster sowie auf Strukturen und Prozesse in den jeweiligen Schulen gelegt.Das Land Tirol führt verschiedene Maßnahmen zum Bedienstetenschutzes für Landeslehrerinnen und Landeslehrer durch. Das Projekt LehrerInnen-Gesundheit im Fokus: Gestärkt durch den Schulalltag ist dazu eine gute Ergänzung, so Amtsführende Präsidentin des Landesschulrates für Tirol Beate Palfrader. „Gesundheit und Leistungsfähigkeit sind untrennbar miteinander verbunden. Es ist wichtig, die psychischen Ressourcen der LehrerInnenschaft zu kräftigen, damit sie ihrer verantwortungsvollen Aufgabe auch in Zukunft bestmöglich nachkommen können.“, so Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg.Das Projekt startet im Sommer 2017. Angelegt ist es auf zweieinhalb Jahre und sechs Module. Im Rahmen des Projekts werden LehrerInnen befragt. Durch die Ausarbeitung der Antworten sollen konkrete Schulentwicklungsmaßnahmen ausgearbeitet werden. Weitere Themen sind der Aufbau von fachlicher Expertise, die Sensibilisierung, Information und Beratung von Schulleitungen sowie Steuerteams. Außerdem gilt es, die Vernetzung der Kooperations- und Systempartner weiter zu stärken.