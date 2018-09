FPÖ: "Stille Nacht" nicht "förderungswürdig"

21.09.2018, 11:47 Uhr

In diesem Jahr feiert das Lied "Stille Nacht" sein 200-jähriges Jubiläum. Ein Grund zum Feiern und das ordentlich, dachte sich wohl auch ÖVP-Beate Palfrader. Sie setzte eine finanzielle Förderung von 600.000 Euro für die Jubiläums Uraufführung aus. Viel zu teuer, wenn es nach FPÖ Landesparteiobmann Markus Abwerzger geht. Zudem hätte das Lied keinen echten Tiroler Bezug.

Stille Nacht hat historischen Salzburger Bezug

TIROL. Diewären an anderer Stelle weitaus besser aufgehoben, so der FPÖ-Landesparteiobmann. Beispielsweise bei, die dringend finanzielle Mittel bräuchten. Stattdessen hättedie Gelder "leichtfertig vergeben", kritisiertDass das Geld zudem in eine Jubiläumsfeier für ein Lied fließt, dass einenhat, macht es da nicht besser. Tiroler Sänger hätten "Stille Nacht" lediglich bekannt gemacht, erläutertDas teure Jubiläum hätte, weder einen touristischen noch künstlerischen Aspekt."Förderungswürdig" wäre in den Augen des FPÖ-Politikers nur "".

