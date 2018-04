Gold, Silber und Bronze für Tirol bei den Staatsmeisterschaften der Tourismus-Lehrlinge

24.04.2018, 14:01 Uhr

Zweimal Gold, einmal Silber und fünfmal Bronze - das ist das ansehnliche Ergebnis der Tiroler Tourismuslehrlinge bei den Staatsmeisterschaften in Obertrum.



Vorbildliche Ausbildung im Tourismusbereich

Die erfolgreichen Tiroler Teilnehmer

Eder Julia, Sporthotel Alpenrose Residenz Wolfgang Kostenzer GmbH, Maurach am Achensee – Gold

Sharma Jannis, Interalpen-Hotel Tyrol GmbH, Telfs – Silber

Siegele Daniel, Hotel Post - Ischgl GmbH & Co KG, Ischgl - Gold

Burger Franziska, Stock GmbH, Finkenberg – Gold

Olbrich Joanna-Joy, Hotel Schwarzbrunn GmbH, Stans - Bronze

Stadelwieser Patrick, Schlosshotel Fiss GmbH, Fiss - Bronze

Giehl Julia, Mattersberger HotelbetriebsgmbH, Grän – Bronze

Loibl Sven, Karl Reiter Posthotel Achenkirch GmbH, Achenkirch – Bronze

Stotter Leonie, Großglockner Mountain Resort Kals GmbH & Co KG – Bronze

TIROL. Von 18. bis 20. April fanden in der Landesberufsschule Obertrum (Salzburg) die österreichischen Staatsmeisterschaften der Tourismuslehrlinge statt. Tiroler Tourismuslehrlinge gewannen zweimal Gold, einmal Silber und fünfmal Bronze. 81 Lehrlinge nahmen daran teil.Veranstaltungen wie diese machen die Qualität der Tiroler Tourismusausbildung deutlich. Die Tiroler Tourismusausbildung genießt weltweit einen hervorragenden Ruf und schließlich sind es nicht zuletzt die hochqualifizierten Fachkräfte, die Tirol zum Tourismusland Nummer 1 machen", so, Ausbildungsreferent der Sparte Tourismus. Bereits im Vorfeld wurden die TeilnehmerInnen auf die Staatsmeisterschaft vorbereitet. "Die Kandidaten lieferten sensationelle Qualität ab und man konnte sowohl den tatkräftigen Einsatz als auch die Begeisterung für ihren Beruf sehen", so, Fachgruppenobmann der Gastronomie.