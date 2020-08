Koordinationsgremium des Landes stimmte sich heute erstmal wegen der Corona-Ampel mit dem Bund ab. Ab Montag gibt es schon 24-Stunden-Kontrollen an allen wichtigen Grenzübergängen von Slowenien nach Kärnten.

KÄRNTEN. Das Koordinationsgremium des Landes bereitet sich auf den Herbst vor. Was die Ampelregelung betrifft, müssen sich Bund und Länder abstimmen. Eine Abstimmung ist auch in Bezug auf den Schulbeginn und im Hinblick auf die normale Grippe-Saison notwendig.

"Wir haben heute den Ablauf bezüglich der Ampellösung besprochen, die Termine für einen Probelauf und die Implementierung des Systems sind festgelegt", berichtet heute Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner. Es wird auch eine Landessanitäts- und eine Bildungsdirektionen-Konferenz geben.

Tests und Krankenhaus-Kapazitäten

Bei allen Terminen wird der Schulalltag in Verbindung mit der üblichen Grippezeit und der Corona-Entwicklung mit berücksichtigt. Der Fokus für die nächsten Wochen liege, so Prettner, auf Tests und Kapazitäten in den Krankenhäusern.

Grenzmanagement wird schneller umgesetzt

Was das Grenzmanagement betrifft, kann sie berichten: "An den essentiellen Grenzübergängen wird es ab Freitag, 6 Uhr in der Früh, eine 24-Stunden-Kontrolle bei der Einreise aus dem Süden nach Kärnten geben. Acht zusätzliche Soldaten werden zu den bestehenden 45 dazu kommen. Ab Montag werden dann weitere 55 Soldaten zusätzlich für den Grenzeinsatz zur Verfügung stehen, sodass sämtliche wichtigen Grenzübergänge von Slowenien nach Kärnten 24 Stunden durchgehend kontrolliert werden können."

251 Ergebnisse von Kroatien-Rückkehrern

Bereits 752 Kroatien-Rückkehrer wurden in Kärnten getestet. 251 Ergebnisse sind schon da, mit einem positiven Ergebnis. 501 Testergebnisse lassen noch auf sich warten.

Montag: 99 Personen mit dem Corona-Virus infiziert