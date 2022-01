Die Bundesregierung verkürzt per 1. Februar die Gültigkeit der Impfzertifikate von neun auf sechs Monate für Personen ohne Booster-Impfung. Vermehrter Andrang zu Impfzentren erwartet.

WIEN/KÄRNTEN. Ging man am Freitag noch davon aus, dass die Fristumstellung des Grünen Passes für Personen ohne Booster-Impfung von neun auf sechs Monate verschoben bzw. eine Übergangsfrist eingeführt werden könnte, sah dies am Samstag wieder anders aus. Nun steht fest: Die Umstellung wird nicht verschoben, es gibt auch keine Übergangsfrist. Das wurde im Rahmen einer Regierungspressekonferenz am Samstag verlautbart. Bedeutet: Mit 1. Februar 2022 ändert sich die Gültigkeitsdauer der Impfzertifikate in Österreich (Grüner Pass): Die erste Impfserie (zwei Impfungen oder Genesung plus eine Impfung) ist künftig 180 Tage gültig.

Tausende Kärntner betroffen

Laut dem Land Kärnten sind von der Fristumstellung bis zu 56.000 Personen in Kärnten betroffen. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass kommende Wochen wieder mehr Leute die Impfstraßen aufsuchen werden, um sich einen dritten "Stich" (Booster) bzw. die zweite Impfung nach Genesung zu holen. Österreichweit sollen rund 320.000 Menschen betroffen sein.

Push-Nachrichten geschickt

Jene Personen, deren Grüner Pass ausläuft, haben innerhalb der letzten Tage und Wochen sogenannte "Push-Nachrichten" auf ihre Smartphones bekommen. Diese klappten beim Öffnen des Grünen Passes auf und informierten die Benutzer, über den Ablauf der gültigen Impfzertifikate mit dem Wortlaut: "Ab 1. Februar ist Ihr gespeichertes Impfzertifkat nicht mehr gültig. Schützen Sie sich auch weiterhin und nehmen Sie das kostenlose Impfangebot in Ihrem Bundesland in Anspruch." Ein Problem jedoch: Nicht alle Betroffenen erhielten solche Nachrichten. Grund war unter anderem, dass auf manch einem Smartphone Pushnachrichten blockiert sind. Informationen über das Impfangebot in Kärnten hier.