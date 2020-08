Frühjahrstermine von Urlaub für pflegende Angehörige werden jetzt nachgeholt, Herbsttermine sollen nach heutigem Stand stattfinden.

KÄRNTEN. Drei Frühjahrstermine hätte es für den Urlaub für pflegende Angehörige, ermöglicht durch das Land Kärnten, geben sollen – im April und Mai. Doch "Corona" verhinderte dies. Nun gibt es aber drei Ersatztermine ab 23. August (weitere Starts: 30. August, 6. September). Gesundheitsreferentin Beate Prettner: "Kärnten ist damit das einzige Bundesland, das pflegenden Angehörigen eine Woche kostenlosen Urlaub ermöglicht. Während der Erholungswoche wird für die zu pflegende Person eine professionelle Ersatzpflege sichergestellt."

Corona-bedingte Einschränkungen

Auf die pflegenden Angehörigen warten sieben Übernachtungen im Einzelzimmer (Vollpension) im Gesundheitshotel Bad Bleiberg, kurärztliche Untersuchungen, individuelle Therapien, Hallenbad, Freibad, Saunalandschaft, Dampfbad und Vorträge zu pflegerelevanten Themen plus Rahmenprogramm.

Ein paar Fixpunkte müssen wegen "Corona" ausfallen – etwa der Begrüßungsempfang und diverse Vorträge. Prettner: "Sich der Pflege eines Familienmitgliedes zu widmen, ist eine emotional und körperlich fordernde Aufgabe. Darum ist es auch so wichtig, sich selbst Pausen zu gönnen." In Kärnten gibt es pro Betroffenem 28 Tage im Jahr, die an Kurzzeitpflege zur Verfügung gestellt werden.

Die Herbsttermine

Momentan sieht es so aus, dass die Herbsttermine wie geplant stattfinden können. Ab 7. September (bis 17. Oktober) kann man dafür Anträge bei den Gemeindeämtern oder Magistraten, bei den Bezirkshauptmannschaften und bei der Landesregierung bzw. unter www.ktn.gv.at (Menüpunkt Pflege – Unterstützung für pflegende Angehörige) stellen.

Die Herbsttermine: 15. November bis 22. November, 29. November bis 6. Dezember und 13. Dezember bis 20. Dezember.