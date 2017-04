Neue Ideen und Inspirationen für alle Häuslbauer

Es ist wieder so weit:

lädt am 5. Mai 2017 von 13 bis 18 Uhr zur Hausreise. Ein Muss für allevon morgen, die noch Inspiration brauchen und sich von den-Qualitäten live überzeugen möchten.An diesem Mai-Tag der offenen Tür können alle Besucher zuerst einen Blick in die Ausstellungsgalerie des Kitzbüheler Bauunternehmens werfen. Von dort geht’s dann mit dem Idealbau-Taxi mehrmals am Tag (14:00 und 16:00 Uhr) aufnach Kitzbühel, um das neue Zuhause der Familie Feix zu besichtigen. Dasin Massivbauweise wurde in nur wenigen Monaten von Idealbau schlüsselfertig gebaut. Noch Fragen? Für detaillierte Infos stehen die Bauherren gerne zur Verfügung und berichten von ihren Erfahrungen. Wer noch einen zusätzlichen Anreiz braucht: Alle Teilnehmer erhalten einen Gutschein für den Idealbau-Onlineshop.