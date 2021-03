Falls im Kleiderschrank noch 'was fehlt, ein Tipp: Die Kleiderläden in Kitzbühel und Kirchberg.

KITZBÜHEL, KIRCHBERG. Die Corona-Krise drückt bei vielen auf die Geldtasche. Besonders deshalb erfreuen sich Second-Hand-Läden immer größerer Beliebtheit – und tragen gleichzeitig auch zur Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei. Mit gleich zwei Kleiderläden im Bezirk Kitzbühel bietet das Rote Kreuz die Möglichkeit ,kostengünstig qualitativ hochwertige Second-Hand-Ware zu kaufen. Auch wenn es für Klienten der Tafel noch weitere Vergünstigungen gibt, Einkaufen kann in den Kleiderläden Jede/r, unabhängig vom Einkommen. „Hier kommt es oft zu Verwirrung,“ erklärt die Leiterin des Kleiderladens Kitzbühel.



„Es passiert immer wieder, dass Leute bei uns vorbeischauen und fragen, ob sie denn auch bei uns einkaufen können, oder ob das nur mit einer Bezugskarte geht. Da klären wir gerne auf, denn wir freuen uns über alle, die den Kleiderladen besuchen und ein neues Lieblingsstück mit nach Hause nehmen können.“

Ehrenamtlich

Geführt werden die Kleiderläden von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die sich mit viel Leidenschaft der Gestaltung der Geschäftslokale und Auslagen widmen.



„Wir freuen uns sehr, wenn wir wieder viele fröhliche Artikel anbieten können – da kommen schon die ersten Frühlingsgefühle beim Dekorieren auf,“

erzählt eine Mitarbeiterin im Kleiderladen Kirchberg.

Das Angebot der Waren ist breit gefächert. Von Herrenanzügen über Sommerkleider bis hin zu Kinderkleidung ist alles vorhanden – allerdings immer nur als Einzelstück, denn das Sortiment setzt sich aus Kleiderspenden zusammen. „Unser Angebot variiert stark, aber Dank der Spendenbereitschaft der Bevölkerung haben wir immer richtige Schnäppchen anzubieten. Momentan zum Beispiel riesige Mengen an Kinderkleidung im Kleiderladen Kitzbühel“, betonen die MitarbeiterInnen.

Kleiderladen Kitzbühel, Untere Gänsbachgasse 8, geöffnet Mi, Do, Fr, 10 – 15 Uhr, Sa 9 – 13 Uhr.

Kleiderladen Kirchberg, Kitzbühelerstraße 7, geöffent Mi 14 – 18 Uhr, Sa 9 – 13 Uhr.

