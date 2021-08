Genehmigte Deponie für Räumschnee aus dem Stadtgebiet an Reither Kreuzung.

KITZBÜHEL. Derzeit in Umsetzung ist das wasser- und naturrechlich genehmigte Projekt "Abschmelzdeponie Schneeablageplatz Reieiswiese an der Reither Kreuzung. Die Stadtgemeinde Kitzbühel sicherte sich damit auf Jahre eine der ersten offiziell behördlich genehmigten Abschmelzdeponien im Land.

Das Schmelzwasser rinnt über ein Gefälle in eine Sickermulde und fließt gereinigt (per natürlichem Filter) kontrolliert in den Vorfluter.

Eine Behördenauflage betrifft die Pflanzung von rund 40 großen Bäumen und Sträuchern entlang der Bundesstraße.

Nach Ende der Abschmelzzeit wird die Fläche jährlich gereinigt und leicht begrünt. Die Fläche dient ausschließlich zur Deponierung von Schnee aus dem Stadtgebiet, zum Zwischenlagern von Bäumen und Sträuchern sowie zum Abstellen von Bauhofinventar – und nicht etwa als Parkplatz.

Bei der Bushaltestelle wird ein Wartehaus errichtet. Die Bauarbeiten sollen bis zum Winter finalisiert sein, die Deponie soll dann bis zum ersten Schneefall in Betrieb gehen.