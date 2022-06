App "To Good To Go" hilft beim Geld sparen und bei der Rettung von Lebensmitteln.

BEZIRK KITZBÜHEL (joba). "Rette Essen – hilf unserem Planeten" - so lautet das Motto der App "Too Good To Go", die es über den Google Play Store und auch über den App Store zum Download gibt.

Mit Hilfe der App können Nutzer überschüssige Lebensmittel von Restaurants, Bäckereien, Hotels und Geschäften in ihrer Umgebung kaufen.

Die teilnehmenden Betriebe bieten unverkauftes Essen zur Selbstabholung an – und das für rund ein Drittel des ursprünglichen Verkaufspreises. Erhältlich sind die Lebensmittel in "Überraschungssackerln", teilweise gibt es auch Zusammenstellungen, die für Vegetarier geeignet sind.

Mit der App konnten bisher 3.554.780 Mahlzeiten gerettet werden (Stand: 24. Juni).