Die Weltcup-Vorbereitungen im Biathlonstadion von Hochfilzen sind in vollem Gange.

HOCHFILZEN. Im Biathlonstadion von Hochfilzen mit seinem modernen nordischen Zentrum bereiten sich neben zahlreichen Biathlon-Nationalteams und Nachwuchskadern auch Athleten aus dem Lager der ÖSV-Skibergsteiger auf die Saison vor. Im OK-Team laufen hingegen die Vorbereitungen für den Weltcup im Dezember und den Austria Cup im September auf Hochtouren.

Im Biathlonstadion von Hochfilzen herrscht auch in den Sommermonaten reger Betrieb. Bereits seit Mai ist das nordische Zentrum praktisch täglich ausgelastet.

Viel wird auch in den Nachwuchs investiert wie Franz Berger, Spartenleiter Biathlon im ÖSV, sagt:



„Sowohl Sportschulen wie Stams oder Saalfelden als auch Nachwuchskader aus ganz Österreich sind den gesamten Sommer über bei uns im Stadion. Auch mehrtägige Trainingslager für unseren Nachwuchs stehen auf dem Programm“,

so Berger.

Rund 80 bis 100 TeilnehmerInnen sind jeweils bei den Trainingslagern in Hochfilzen vertreten, was den Aufwärtstrend im heimischen Biathlonsport bestätigt. Die Anlage in Hochfilzen wird aber auch zunehmend von Top-Athleten und Top-Athletinnen aus anderen ÖSV-Lagern genutzt. Ob Laufband, Spirometrie oder Rollerstrecke, die optimalen Trainingsmöglichkeiten werden u.a. auch bei den Langläufern oder den Skibergsteigern in Anspruch genommen.

Weltcup und Austria Cup

Im Organisationskomitee laufen hingegen die Vorbereitungen für den Weltcup von 10. bis 12. Dezember und den Austria Cup von 4. bis 5. September auf Hochtouren. Insbesondere hofft das Team rund um Franz Berger in diesem Jahr wieder auf Publikum entlang der Strecke.



„Wir planen derzeit mit Zuschauern und hoffen sehr, dass es möglich ist. Die Stimmung auf den Tribünen, die Spannung bei den Schießeinlagen und die Anfeuerungsrufe entlang der Strecke gehören zum Biathlonsport einfach dazu“,

so der Chef des lokalen OK. Am Hochfilzener Weltcup-Programm stehen die Sprint- und Verfolgungsrennen sowie die Staffelbewerbe.