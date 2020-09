PILLERSEETAL (niko). Auch der Herbst bietet im PillerseeTal eine Fülle an Angeboten rund um Sport, Musik und Kulinarik. So gibt es u. a. über 400 Kilometer beschilderte Wanderwege; man kann sich auch mit erfahrenen Wander- und Bergführern auf den Weg machen. Die Reihe "Musik am Berg läuft noch bis 23. Oktober. Kulinarische Genüsse versprechen die geführten Gourmet-E-Bike-Touren in der Region. Daneben werden viele weitere Bike- und Hike-Touren angeboten.

Bei allen Aktivitäten wird genau auf die Einhaltung der Corona-Sicherheitsvorschriften geachtet.