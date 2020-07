KÖSSEN (jom). Der Kössener Paradehotelier und Ehrenringträger der Gemeinde Christian Mühlberger ist am Donnerstag den 23. Juli, nachschwerer Krankheit, wohlvorbereitet mit den hl. Sakramenten, im Alter von 76 Jahren friedlich im Beisein seiner Familie entschlafen. Er hinterlässt seine Rosi mit den drei Söhnen Christian, Martin und Andreas. Als im Herbst 2018 eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde, war dies ein schwerer Schicksalsschlag. Es war ihm bewusst, dass auch unter Ausschöpfung aller medizinischen Maßnahmen ein steiniger Weg vor ihm lag. Ab diesem Zeitpunkt übernahm sein ältester Sohn Christian eine tragende Rolle um den Betrieb weiterhin erfolgreich zu führen. Bis zum Schluss brannte Christian Mühlberger für sein Lebenswerk und hat den Mut nicht aufgegeben und gekämpft, wie er es sein Leben lang gewohnt war.

Jausenstation wurde zur Top-Urlaubsdestination.

Begeistert vom florierenden Tourismus in der Umgebung hatte Christian Mühlberger zu Beginn der achtziger Jahre die Vision, aus der elterlichen Jausenstation mit Landwirtschaft am Peternhof ein Hotel entstehen zu lassen. Unter erheblichem Risiko wurde ein Hotelgebäude inklusive Sauna und Hallenbad gebaut, welches im Jahre 1983 feierlich eröffnet und so ein Meilenstein im Kössener Tourismus gesetzt wurde. Es verging kein Jahr ohne bauliche Erweiterungen und Modernisierungen um den Peternhof erfolgreich voranzubringen. Christian Mühlberger wurde zum Vollblutunternehmer und Paradehotelier. So gab es kaum einen Trend, der im Urlaubsrefugium Peternhof nicht auf professionelle Weise mit aufgegriffen und beim nächsten Umbau realisiert wurde, so zum Beispiel die Tennishalle, den Golfplatz, das Golfrestaurant, den Badeteich, das Fit-Well Chalet, die Biomasseanlage und die Reithalle.

Enorme Weitsicht und Mut.

Christian Mühlberger verfügte nicht nur über eine enorme Weitsicht, sondern er besaß auch den Mut in strukturelle Erneuerungen zu investieren, wie es beim 18-Loch Golfplatz Reit im Winkl-Kössen war. So wurden auch der Sonnenhof im Ortszentrum von Kössen, die Pension Marianne sowie das Hotel Gasthof Post erworben und in den Familienbetrieb integriert.

Neben dem Hotelbetrieb war Christian Mühlberger besonders bei der Wirtschaftskammer als Obmann Stellvertreter in der Sparte Tourismus, als Obmann Stellvertreter beim Tourismusverband Kaiserwinkl sowie im Gemeinderat lange aktiv. Sein Wirken blieb auch in der Branche und in der Öffentlichkeit nicht ungesehen. So wurde im beispielsweise die Julius-Raab-Medaille, die Verdienstmedaille des Lanes Tirol und die große Silberne Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Tirol verliehen.

Bei der Verabschiedung am Dorfplatz wurde Christian Mühlbergers Lebenswerk und Pioniergeist von den anwesenden Vertretern der Gemeinde, Tourismus und Kammer,

Verwandten, Mitarbeitern, Gästen, Freunde sowie Geschäftspartner in großer Dankbarkeit gewürdigt.