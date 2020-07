Sicherer Urlaub in Tirol: Der mobile Covid Test Service für Hotellerieangestellte kommt direkt in die Regionen.

TIROL, BEZIRK KITZBÜHEL (niko). Schnell, unkompliziert und kostenlos: Für maximale Sicherheit sorgt der für Hotellerieangestellte entwickelte mobile Covid Test Service (www.mobiler-COVID-Test.at).

Mit diesem Service will Österreichs größtes PCR-Labor Novogenia Tourismusregionen und Betriebe unterstützen, die vom Tourismusministerium geförderten Testungen zeitsparend abzuwickeln. Das Angebot ist für die Betriebe kostenlos und steht österreichweit zur Verfügung. Der mobile Test Service macht auch in Tirol Halt – mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Tourismusbetrieben haben sich seit Anfang Juli für die mobilen Tests angemeldet.

Freiwillig testen

Seit dem 1. Juli können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Tourismusbetrieben mit Gästekontakt freiwillig auf Covid-19 testen lassen. Dabei sollen wöchentlich 65.000 PCR-Abstriche durchgeführt werden. Die Kosten übernimmt der Bund – damit sind die Tests für die Betriebe kostenlos.

Ziel ist es, Angestellten und Gästen maximale Sicherheit und gleichzeitig einen unbeschwerten Urlaub zu ermöglichen. Testen lassen können sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis, Inhaber mit Kundenkontakt sowie Dienstleister im gewerblichen Beherbergungsbetrieb mit Gästekontakt, wie beispielsweise Masseure oder Schwimmtrainer. Gefördert wird ein Test pro Kalenderwoche bis vorerst 31. Oktober 2020.

Speziell für Tourismusbetriebe

Mit dem mobilen Test Service werden PCR-Testungen schnell, unkompliziert, effizient und vor allem direkt in der Region bzw. den Betrieben angeboten. So können den Hotellerieangestellten lange Anfahrtswege in die Labors und damit wertvolle Zeit erspart werden, die gerade in der Hochsaison ohnehin sehr knapp ist. Termine können einfach unter www.mobiler-COVID-test.at vereinbart werden. Der gesamte Prozess wird von qualifizierten Fachkräften unter Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsvorgaben durchgeführt. Die Abnahme selbst dauert nicht länger als zwei Minuten. Für die kostenfreie Testung ist vorab eine Anmeldung auf der Plattform www.sichere-gastfreundschaft.at erforderlich.