Auf geht's ins kühle Nass...

26.04.2018, 11:34 Uhr

Wann starten Bäder und Badeseen in die Saison? Was kostet der Eintritt? Ein Überblick im Bezirk Kitzbühel.

BEZIRK KITZBÜHEL (jos). Endlich ist es wieder so weit: Die Frühlingstage zeigen sich von ihrer besten Seite und kündigen mit ihren heißen Temperaturen den bevorstehenden Sommer an.Man sehnt sich nach ausgiebigen Sonnenbädern, wunderschönen Bergtouren und einem Eisbecher beim Italiener um's Eck. Doch was wäre ein perfekter Sommertag ohne einen Sprung ins kühle Nass in einem der vielen Freibäder und Badeseen, die nebenbei mit einem umfangreichen Freizeitangebot und vielen Sportmöglichkeiten locken.

Freizeitanlage, Brixen

Eröffnung am 26. Mai

Preise Erwachsener: 10,90 Euro (Montag bis Samstag) bzw. 11,90 Euro (Sonn- und Feiertage)

Preise Kind: 6,29 Euro (Montag bis Samstag) bzw. 6,70 Euro (Sonn- und Feiertage)

Aubad, Fieberbrunn

Eröffnung am 10. Mai

Preis Erwachsener: 11 Euro

Preis Kind: 6 Euro

Lauchsee, Fieberbrunn

Eröffnung im Mai

Preis Erwachsener: 6 Euro

Preis Kind: 4 Euro

Badesee, Going

Eröffnung am 19. Mai

Preis Erwachsener: 6,50 Euro

Preis Kind: 3 Euro

Salvenaland, Hopfgarten

Eröffnung am 12. Mai

Preis Erwachsener: 5,50 Euro

Preis Kind: 3,50 Euro

Waldschwimmbad, Jochberg

Eröffnung am 19. Mai



Preis Erwachsener: 4,50 Euro



Preis Kind: 2,50 Euro

Badesee & Erlebnisbad, Kirchberg

Eröffnung am 10. Mai



Preis Erwachsener: 5 Euro

Preis Jugendlicher: 4,50 Euro



Preis Kind: 3 Euro



Kaiserquell, Kirchdorf

Eröffnung am 18. Mai

Preis Erwachsener: 6 Euro



Preis Kind: 3,70 Euro



Schwarzsee, Kitzbühel

Eröffnung Ende Mai



Preis Erwachsener: 5 Euro



Preis Kind: 2,70 Euro



Erlebnis-Waldschwimmbad, Kössen

Eröffnung am 12. Mai

Preis Erwachsener: 5,90 Euro

Preis Jugendliche (16 bis 17 Jahre): 3,90 Euro

Preis Kind: 3, 40 Euro

Walchsee (Ostufer & Seemühle), Kössen

Bereits geöffnet



Preis Erwachsener: 4 Euro (Ostufer) bzw. 3,80 Euro (Seemühle)

Preis Kind: 2,50 Euro (Ostufer & Seemühle)



Bichlachbad, Oberndorf

Eröffnung am 12. Mai

Preis Erwachsener: 5 Euro

Preis Kind: 3 Euro

Panorama Badewelt, St. Johann

Eröffnung am 5. Mai (Freigelände)



Preis Erwachsener: 7,90 Euro

Preis Kind: 4,20 Euro



Pillersee, St. Ulrich

Bereits geöffnet



Preis Erwachsener: 1 Euro



Kinder bis 14 Jahre frei



Freischwimmbad, Westendorf:

Eröffnung im Mai

Preis Erwachsener: 5 Euro



Preis Jugendliche: 3,80 Euro

Preis Kind: 3 Euro



Badesee & Freibad, Waidring

Eröffnung am 16. Mai

Für alle unentschlossene Badefans bieten sich drei Kombinationsanlagen aus See und Freibädern an. Aber auch mehrere Badeseen (natürliche oder angelegte) und die "normalen" Schwimmbäder laden zum Besuch.Wie es künftig mit demweitergeht, ist noch ungeklärt. Seit Jahren wird überlegt, was mit der sanierungsbedürftigen Anlage passieren soll. Das Dauerthema harrt einer Entscheidung im Gemeinderat.Inhat sich durch verschiedene Umstände die Sanierung im Freibad im Vorjahr verzögert, das Bad blieb geschlossen; der Badebetrieb wurde jedoch mit dem Badesee aufrechterhalten. Die Sanierungsarbeiten sind noch im Gange.Die BEZIRKSBLÄTTER geben Sonnenanbetern und Actionfans einen Überblick über die Saisoneröffnungen und regulären Tageskarten-Preise der Badestätten im Bezirk Kitzbühel (ohne Hallenbäder, Anm. d. Red.).