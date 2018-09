Forderung nach Senkung der CO2-Emissionen der Lkw

11.09.2018, 15:44 Uhr

Der Lkw-Verkehr durch Tirol hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. "Der hohe Spritverbrauch der Lkw bedeutet hohe CO2-Emissionen und eine starke Belastung mit Schadstoffen. Gerade für Tirol ist es enorm wichtig, dass der reale Spritverbrauch der Lkw und damit die CO2-Emissionen deutlich reduziert wird", stellt VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen fest.Die CO2-Emissionen des Lkw-Verkehrs haben sich in Österreich seit dem Jahr 1990 von 4,2 Millionen Tonnen auf 8,1 Millionen Tonnen fast verdoppelt. Der Lkw-Verkehr verursacht bereits 36 % der klimaschädlichen Emissionen des Straßenverkehrs. "Es ist höchste Zeit, dass der Lkw-Verkehr endlich auch einen Beitrag zum Klimaschutz leistet", so Rasmussen.