Ein 21-jähriger, alkoholisierter PKW-Lenker krachte nach einem Überholmanöver frontal gegen einen entgegenkommenden PKW einer 32-Jährigen. Beide mussten anschließend ins BKH Kufstein.

EBBS. Ein 21-jähriger PKW-Lenker war am Donnerstag, den 23. Dezember gegen 19:15 Uhr alkoholisiert auf der B175 Wildbichler Straße von Kufstein kommend in Richtung Ebbs unterwegs. Bei einem Überholmanöver kam er aufs linke Fahrbahnbankett, wo er einen Leitpflock samt Schneestange sowie ein Straßenschild umfuhr. Als er den PKW zurück auf die Fahrbahn steuerte, stieß er frontal mit dem PKW einer 32-jährigen Lenkerin zusammen. In weiterer Folge wurde das Fahrzeug des 21-Jährigen über den rechten Fahrbahnrand geschleudert, wo dieses schließlich in einer Grünfläche zum Liegen kam.

Beide Lenker mussten ins BKH Kufstein

Bei dem Zusammenprall wurden die Airbags der Fahrzeuge ordnungsgemäß aktiviert. Diese konnten allerdings auch nicht verhindern, dass beide Lenker mit Verletzungen unbestimmten Grades ins BKH Kufstein gebracht werden mussten. Neben den Rettungskräften standen auch die FFW Ebbs, die Straßenmeisterei Kufstein, ein Abschleppunternehmen und die Polizei im Einsatz. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden, die Straße war im Anschluss für die Dauer der Aufräumungsarbeiten rund eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt. Der örtliche Verkehr wurde umgeleitet, so konnte eine Staubildung verhindert werden. Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die zuständigen Behörden erstattet. (red)

