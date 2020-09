Die Stadt Kufstein ruft zur klimafreundlichen Mobilitätswoche auf und lädt unter anderem zum Lastenrad-Test.

KUFSTEIN (red). Kufstein ist eine von 338 Gemeinden in Österreich, die vom 16. bis 22. September an der Europäischen Mobilitätswoche teilnimmt. Die Europäische Initiative hat das Ziel, Bürger für klimafreundliche Mobilität zu sensibilisieren, Aufmerksamkeit für Verkehrsprobleme zu schaffen und umweltverträgliche Lösungen zu suchen. Auch der Stadtgemeinde Kufstein sind diese Themen ein wichtiges Anliegen. Mit mehreren Aktionen will man unter deshalb unter dem Motto „Alles geht! Stadt der kurzen Wege“ für klimafreundliche Mobilität begeistern.

Gratis-Lastenrad-Test und Film

Nicht alltäglich ist etwa das Lastenrad, das vom 16. bis 18. September kostenlos getestet werden kann. Ein solches Rad eignet sich perfekt, um zum Beispiel größere Einkäufe zu transportieren. Interessierte können sich das Rad beim Tourismusverband Kufsteinerland ausleihen und eine Testrunde drehen. Neben dieser Aktion ist am 16. September um 19:30 Uhr eine kostenlose Filmvorstellung in der Musikschule geplant. Der Film „Auf dem Weg zur Schule“ gibt mit einmaligen Aufnahmen einen Einblick, wie unterschiedlich und abenteuerlich der Fußweg zur Schule sein kann.

Weitere Aktionen und eine Challenge

Weiters werden im Rahmen der Mobilitätswoche in Kufstein kostenlose Stadt- und Nachtwächterführungen, eine Rabattaktion bei Horngacher Orthopädie und Schuhtechnik angeboten. Spannend wird es bei der „Alles geht – Challenge“: Wer mit Hilfe der Pedometer-App vom 16. bis 22. September täglich mindestens 3.000 Schritte zu Fuß zurücklegt, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen und tolle Preise gewinnen. Abgerundet wird die Woche durch zahlreiche Tipps und Tricks auf der Kufsteiner Facebookseite rund um das Thema zu Fuß gehen.

Alle Details zur Mobilitätswoche unter www.kufstein.gv.at.

