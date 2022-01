Haben sich Tiroler am „Sacco di Roma“ vor einem halben Jahrtausend beteiligt? Was verbindet die barbarische Plünderung des päpstlichen Roms mit den Kämpfen um die Aztekenhauptstadt Tenochtitlan, die Belagerung von Radstadt mit dem Zauber der Karibik, den Silberreichtum der Tiroler Berge mit dem Goldrausch in der Neuen Welt, das raue Landsknechtleben mit dem Wohlstand der örtlichen „Bergverwandten“, die Tragödie der Tainos auf Hispaniola mit der blutigen Verfolgung der „Täufer“ im Inntal und das höfische Leben in Santo Domingo mit dem bescheidenen Dasein der Zimmermooser Bauern im heutigen Brixlegg?

Antworten auf diese Fragen findet man im historischen Roman „Weltenwanderer“ von Wolfgang Rebitsch, der darin eine bewegte Zeit sowie Menschen und Mächte der Zeitenwende um 1500 auferstehen lässt.

Quasi als „roter Faden“ dienen die wechselvollen Schicksale von drei Generationen der fiktiven Unterländer Bergmannsfamilie Haller, die zu Wanderern werden zwischen der kleinen Welt Tirols und der großen Weltgeschichte. Darunter selbstbewusste Frauen, die sich gegen ihr vorgegebenes Leben auflehnen und es in seltenen Fällen eigenwillig zu gestalteten vermögen.

Eine große Liebe überwindet schließlich alle Widrigkeiten. Eine Besonderheit des Buches sind die 130 historischen, teils über 400 Jahre alten Abbildungen. Das Buch ist im Verlag Edition Tirol (ISBN-13 978-3-85361-246-0) erschienen, ist hart gebunden und hat 244 Seiten mit 130 historischen Abbildungen.

Der Autor

Dr. Wolfgang Rebitsch, Jahrgang 1947, wohnhaft in Brixlegg, studierte Geschichte und Geographie an der Universität Innsbruck und war bis 2010 Gymnasiallehrer. In seinen früheren wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigte er sich mit Tiroler Themen der Vor- und Zwischenkriegszeit; seit Jahren erscheinen seine lokalhistorischen Beiträge in Unterländer Medien. Er ist Autor mehrerer Bücher wie z. B. „Unterlandler G’schichtn“, „Allerhand aus’m Unterland“ sowie „Triften & Treten“.

Das Buch

Wolfgang Rebitsch: Weltenwanderer – Menschen und Mächte der Zeitenwende um 1500 – Ein historischer Tiroler Roman. 244 Seiten mit 130 historischen Abbildungen, Format 130 x 205 mm, hart gebunden, ISBN-13 978-3-85361-246-0, Verlag Edition Tirol, Euro 22,00.