ISCHGL, PAZNAUN (otko). Trotz der Lockerungen bei Veranstaltungen hat sich die Genussregion Paznauner Almkäse im heurigen Jahr zur Absage des 12. Paznauner Markttages am 29. August entschieden.

Paznauner Almkäse: Fest der Regionalität



Liebhaber des Paznauner Almkäses haben sich den 29 August 2020 bereist rot im Kalender angestrichen. Traditionell findet dort der Markttag der Genussregion Paznauner Almkäse am Florinaparkplatz statt. Die Besucher des Markttages durften sich in den vergangenen Jahren nicht nur auf Delikatessen aus heimischer Produktion freuen, sondern auch auf ein ausgelassenes Rahmenprogramm mit anschließendem Oktoberfest der Musikkapelle Ischgl. Der Paznauner Markttag ist inzwischen weit über die Region hinaus bekannt und hat sich in den über zehn Jahren des Bestehens zu einem regelrechten Besuchermagneten entwickelt.

Coronabedingte Absage des Paznauner Markttages: Genussregions-Obmann Hermann Huber (li.) mit Stv. Markus Knoll.

Freuten sich im Jahr 2019 über einen erfolgreichen elften Markttag in Ischgl: Dietmar Walser, Hermann Huber, Käsekönigin Anna Kurz und Markus Knoll (v.l.).

Cornonabedingte Absage des 12. Paznauner Markttages

In den langen Reigen der coronabedingten Absagen im heurigen Sommer reiht sich nun auch die zwölfte Auflage des Markttages der Genussregion Paznauner Almkäse ein. Aufgrund der Baustelle für die Erweiterung der Floriangarage wäre eine Verlegung ins Dorfzentrum geplant gewesen. "Wir wollten den Markttag kleiner machen, wobei aber nicht auszuschließen ist, dass trotzdem ein Haufen Leute kommen. Die Auflagen sind momentan einfach zu groß und wir haben uns heuer aufgrund der Corona-Situation zu einer Absage entschieden", bestätigt Hermann Huber, Obmann der Genussregion Paznauner Almkäse, auf Anfrage der BEZIRKSBLÄTTER. 2021 wolle man aber wieder mit dem Markttag durchstarten.

Screenshot der Seite der Tirol Werbung (www.tirol.at).

"Derzeit zu riskant für Ischgl"

Hinter vorgehaltener Hand ist aber zu hören, dass man von Seiten der lokalen Behörden wenig Freude mit einer solchen Veranstaltung gehabt hätte und dies zu riskant für Ischgl sei. Im Zuge der Pandemie im März und April wurde Ischgl in der nationalen und internationalen Presse als "Corona-Hotspot" betitelt und man hatte mit einer Welle von Negativberichten zu kämpfen. Daher sei eine schlechte Presse für die Paznauner Tourismushochburg derzeit nicht erwünscht.

