Der Naturpark Kaunergrat ist eine Erfolgsgeschichte. Bei der 23. Vollversammlung wurde neben den Neuwahlen eine erfolgreiche Bilanz gezogen. Auch heuer stehen zahlreiche Projekte und Aktivitäten an.

FLIEß/KAUNERGRAT (otko). Im Naturparkhaus am Gachen Blick konnte am 08. Juni bei der 23. Vollversammlung eine erfolgreiche Bilanz gezogen werden. Der Fließer Bgm. Alexander Jäger blickte auf sein erstes Jahr als Naturparkvereins-Obmann zurück:

"Der Dank gilt für das Vertrauen und für die gute Arbeit des Geschäftsführers und das Engagement der MitarbeiterInnen. Der Naturpark ist Anlaufstelle für die Gemeinden und für Projekte – zudem hat der Geschäftsführer den Überblick über die Fördertöpfe."

Naturparkvereins-Obmann Bgm. Alexander Jäger.

Neuwahlen und Dank für Verdienste



Bei den anstehenden Neuwahlen kam es zu einer einzigen Änderung im Vorstand. Pepi Raich hat als Kaunertaler Bürgermeister aufgehört und Josef Knabl (Arzl im Pitztal) folgt ihm als neuer Schriftführer nach. Der Vorstand wurde einstimmig bis 2025 bestätigt.

Offiziell gedankt für ihre Verdienste wurde auch der Geschäftsführerin Michaela Gasser-Mark, die im September den TVB Tiroler Oberland verlässt.



"Nach 17 Jahren ist dies meine letzte Vollversammlung. Der Naturpark war für mich immer ein wichtiger Faktor und es war eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe."

Naturpark-Geschäftsführer Ernst Partl dankte der scheidenden TVB-Geschäftsführerin Michaela Gasser-Mark.

Trotz Pandemie gab es zahlreiche Aktivitäten

Das vergangene Jahr war trotz der Corona-Einschränkungen wieder durch zahlreiche Aktivitäten geprägt. In Sachen Naturschutz war sicherlich die Verordnung der Tiroler Landesregierung vom 02. März 2021 das Highlight.



"Am Kaunergrat wurde damit offiziell ein Landschaftsschutzgebiet mit 13.000 Hektar ausgewiesen. Die Idee hatten wir vor 20 Jahren und den Schritt haben wir gemeinsam erreicht. Mit der neuen Verordnung beherbergt der Naturpark 240,09 Quadratkilometer Schutzgebietsfläche. Das sind immerhin 40,74 Prozent der Gesamtfläche der Naturparkregion",

zeigte sich Geschäftsführer Ernst Parl erfreut. Mit einem Schutzgebietsfest und der offiziellen Verabschiedung des Ehrenobmanns Hans-Peter Bock wurde dies gebührend gefeiert.

Das neue Landschaftsschutzgebiet Kaunergrat.

Zu Besuch war auch der österreichische Naturparkgipfel im Kaunertal. Auch in Sachen Regionalentwicklung wurde wieder einiges umgesetzt. Mit dem Projekt "Naturparkgestalter:innen" soll der regionale Kreislauf gestärkt und die Nachhaltigkeit weiter forciert werden.

Gefeiert wurde zudem die Eröffnung der neuen Außenstelle im Quellalpin. Auch der Bundespräsident zeigte sich von der neuen Ausstellung "Mit aller Kraft - Klima, Gletscher, Kaunertal" sehr angetan.

"Die Sichtbarkeit des Naturparks wird durch die neuen Außenstellen immer größer. Jede Gemeinde soll ihr Thema aufarbeiten und wir haben noch einiges vor",

blickte Partl in die Zukunft.

Geschäftsführer Ernst Partl informierte über die anstehenden Aktivitäten und Projekte.

Besucherlenkung, Naturschutzplan und Moorschutz

Auch im heurigen Jahr stehen wieder zahlreiche Projekte an. Im Landschaftsschutzgebiet Kaunergrat soll ein Naturschutzplan auf der Alm erstellt werden. Auch die notwendige Beschilderung soll umgesetzt werden. Mittels des Interreg-Projekts "KLIMAHALT" soll für die Besucherlenkung der öffentliche Verkehr weiter attraktiviert werden. Dafür sollen auch sechs neue Haltestellen aufgestellt werden.

In Sachen Moorschutz werden im Piller Moor die Stege im nördlichen Bereich verbessert. Neben Entbuschungsmaßnahmen sollen auch gezielt Spundwände angelegt werden, um den Wasserstand zu halten und so die Austrocknung zu verhindern. Fachlich begleitet wird unter anderem das Projekt Schmetterlingsweg der Gemeinde Fließ. Auch in Sachen Bekämpfung von Neophyten werden in Naturpark weitere Maßnahmen gesetzt.

Interreg-Projekt zur Besucherlenkung.

Nachfrage steigt wieder an

Eine wesentliche Säule im Naturpark Kaunergrat ist auch die Umweltbildung.

"Wir konnten insgesamt 57 Schulkassen aus der Naturparkregion und den Bezirken Landeck und Imst mit 676 SchülerInnen zu Führungen begrüßen",

zeigte sich der Geschäftsführer über den Erholungsmodus in Zeiten der Pandemie erfreut. Ansonsten war das Jahr 2021 geprägt von Veranstaltungsabsagen.



"Trotzdem hatten wir 53 Veranstaltungen mit 470 TeilnehmerInnen gehabt, was im Gegensatz zu 2020 eine deutliche Verbesserung ist."

Aktuell verzeichnet der Naturpark Kaunergrat elf Naturparkschulen und zwölf Naturparkkindergärten – zuletzt wurden jene in Urgen und Hochgallmigg (Gemeinde Fließ) prädikatisiert. Laut Partl habe kein anderer Naturpark in Österreich so viele.

Bei der Vollversammlung des Naturparks Kaunergrat wurde eine erfolgreiche Bilanz gezogen: Vorstand, Geschäftsführung, MitarbeiterInnen, Bürgermeister und Touristiker.

Neu gewählter Vorstand (2022 bis 2025):

Alexander Jäger, Bgm. Fließ, Obmann

Elmar Haid, Bgm. St. Leonhart i.P., Obmann Stv.

Matthias Schranz, Bgm. Kauns, Kassier

Elmar Huter, Koopt. Mitglied, Kassier Stv.

Josef Knabl, Arzl i.P., Schriftführer

Gerhard Gstettner, GF TVB Pitztal, Schriftführer Stv.

23. Vollversammlung im Naturparkhaus am Gachen Blick.

