Der Vorarlberger Julius Forer gewinnt vor dem Schweizer Fantin Ciompi und seinem Teamkollegen Hannes Rudigier aus Kappl den Freeski Big Air Europacup in Silvaplana (SUI).

KAPPL. Bei schwierigen Wetterbedingungen, mit starken Windböen, war das Big Air Finale am 8. April keine leichte Aufgabe für die beiden Finalisten Julius Forer und Hannes Rudigier aus Kappl. Denn der auf über 2.702 Metern gelegene Snowpark gehört zu einem der beliebten, aber auch anspruchsvollsten Europacup-Stopps der Freeski-Szene. Denn der Big Air wurde als Premium Europacup ausgeschrieben, was den Athleten eine doppelte FIS Punktezahl einbringt, bei dem aus drei Sprüngen die beiden besten Sprünge gewertet werden.

Der Vorarlberger Julius Forer, konnte eindrucksvoll mit einem „Switch double Misty 12“, einem „left double 16“ und letztlich einem „Switch double Misty 16“, zeigen, dass er im Europacup ganz vorne mit dabei sein kann. Für seinen dritten Sprung bekam Forer einen sensationellen 92.3 Punkte Score, was ihm in Summe 181.3 Punkte und somit seinen ersten Europacup Sieg brachte.

Siegerehrung Big Air Europacup in Silvaplana: Hannes Rudigier aus Kappl holte den 3. Platz.

Ausrufezeichen gesetzt

Auch sein Teamkollege Hannes Rudigier konnte beim Big Air, mit einem sehr guten „left double 16 blunt“ und einem „right double 16 lead tail“, ein Ausrufezeichen setzten und verpasste um knappe 2.0 Punkte den zweiten Rang.



„Es fühlt sich wirklich gut an, am Podium zu stehen! Die ganze Saison war geprägt durch kleine Verletzungen, deshalb freut es mich sehr dieses Podium mitnehmen zu dürfen. Natürlich ist es schade, dass ich meinen ersten Sprung nicht landen konnte, aber trotzdem bin ich zufrieden“,

so der Paznauner. Rudigier konnte in Summe eine Punktzahl von 175.3 Zählern für sich verbuchen.

Vom 19. bis 22. April 2022 findet das Saisonfinale beim Premium Europacup am Stubaier Gletscher statt.

Beeindruckende Leistung der Finalisten

Die ÖSV Freeskier David Wolf aus Kappl (Platz 24), Samuel Cherlias (Platz 35), Noah Schallert (Platz 36) und Samuel Baumgartner (Platz 48) konnten lediglich bei der Big Air Qualifikation ihre Leistungen zeigen, ein Einzug in das heutige Finale blieb den vier verwehrt.

Auch Gruppentrainer Felix Prankl blickt zufrieden auf den Tag zurück.



„Beeindruckende Leistung von den beiden Jungs, bei diesen Bedingungen so abzuliefern. Julius und Hannes, konnten beim heutigen Bewerb mit ihren Switch Sprüngen ein klares Ausrufezeichen setzen, das haben sie einfach gut gemacht! Im Vergleich zur Qualifikation konnte man bei beiden eine deutliche Steigerung sehen, das freut uns natürlich sehr."

Vom 19. bis 22. April 2022 beim Premium Europacup Saisonfinale am Stubaier Gletscher, haben die rot-weiß-roten Freeskier nochmals die Chance zu zeigen, was in ihnen steckt.



