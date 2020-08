Der Spruch „Daheim ist es am Schönsten“ trifft auf den Bezirk Leibnitz mit seinen 29 Gemeinden perfekt zu.

Es drängt sich die Frage auf: Wozu ein Bezirksduell zwischen Leibnitz und Leoben? Uns Südsteirer verbindet eine langjährige Freundschaft mit den Obersteirern. Ich schätze ihre Gastfreundschaft, ihren Humor und ihren Fleiß. Und auch eine Bierverkostung am steirischen Erzberg ist mir noch in bester Erinnerung. Doch Hand auf‘s Herz: Bodenständige Menschen, geschichtsträchtige Sehenswürdigkeiten, eine Monatnuni, anspruchsvolle Kultur, hohe Berge und ein kühles Hopfenmalzgetränk reichen wohl nicht aus, um ein Bezirksduell zu gewinnen.

Leibnitz ist die Nummer 1

Mit seinem vielfältigem kulturellen Angebot, der unverkennbar schönen Landschaft und der unverwechselbaren Kulinarik ist der Bezirk Leibnitz einfach unschlagbar. Dies erkannten auch schon die Römer und das müssen bitte auch die lieben Leobner akzeptieren. Ob international prämierte Weine oder Weltmeistertröpferl, die längste Brettljause oder das beste Kernöl, der schönste Blumenschmuck Europas, der größte funktionstüchtige Klapotetz der Welt oder Europas größter Motorikpark: Leibnitz gilt als echter Weltmeister-Bezirk. Ich könnte die Liste noch endlos weiterführen. Auch als zukunftsweisender Wirtschaftsstandort zwischen Graz und Marburg nimmt der Bezirk Leibnitz einen Top-Platz ein. Damit ist auch erklärt, dass die Südsteirer ein echt fleißiges und intelligentes Volk sind, viele Talente besitzen und keine Mühen scheuen.

Ja, liebe Leobner! Ich bin zwar keine Bierexpertin, aber ich habe mir sagen lassen, dass ihr das Handwerk echt beherrscht. Doch die „Seele des Bieres“ ist übrigens bei uns in Leutschach zu Hause und unter dem Motto „Klein, aber fein“ gibt es auch in der Südsteiermark hervorragende Bierbrauer. Unser südsteirisches Rebenland zählt zu den größten heimischen Hopfenanbaugebieten in Österreichs.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah liegt? Das frage ich mich jeden Tag, denn ich bin einfach schwerstens verliebt in den Bezirk Leibnitz und ich bin mir sicher, dass auch die Leobner ganz gerne mit uns tauschen würden. Denn wenn bei uns die ersten Bäder aufsperren, sind in Leoben noch die Schneeräumfahrzeuge im Einsatz. Das schöne Wetter und die warmen Temperaturen lassen bei uns wahre Urlaubsstimmung aufkommen. Und beim Genießen eines leichten Sommerspritzers versperrt uns auch kein Berg die bezaubernde Aussicht! Kein Wunder, dass die Leobner so gerne ihren Urlaub in der Südsteiermark verbringen.

