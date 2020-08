Erstmals wurden in Wolfsberg im Schwarzautal acht Eigentumswohnungen gebaut.

Gemeinsam mit Bürgermeister Alois Trummer wurde diese Woche von Unternehmer Christian Gröss der Grundstein für neue Eigentumswohnungen in Wolfsberg im Schwarzautal gelegt.

Insgesamt entstehen 8 moderne und hochwertige Eigentumswohnungen in zentraler ruhiger Grünlage. Bürgermeister Alois Trummer freut sich über den Zuwachs: „Wir freuen uns sehr, dass mit diesem einzigartigen Projekt die ersten Eigentumswohnungen in unserer Gemeinde entstehen. Die Nachfrage nach Eigentum ist in der heutigen Zeit groß.“

Die Wohnungen der CC Immobilien GmbH haben einen modernen Grundriss mit hellen Räumen. Mit einer Raumhöhe von 2,80 Meter wird ein besseres Raumklima gewährt. Es entstehen Wohnungen in den Größen 66 m2 Wohnfläche (mit 18m2 Terrasse oder 12 m2 Balkon)und 83m2 Wohnfläche(mit 40 m2 Terrasse oder 20 m2 Balkon) inklusive Carport. Die neue Wohnanlage bietet Highspeed Internet mit Glasfaser, auf Wunsch Klimaanlage sowie ökologisches und kostengünstiges Heizen durch Nahwärme. Zu Fuß erreicht man Kindergarten, Volksschule, Neue Mittelschule, Arzt, Spar Markt, Café, Gasthaus, Post und Raiffeisenbank. Die Autobahnauffahrt Gralla erreicht man in ca. 10 min.

Für den Bauherrn Christian Größ ist es eine besondere Freude in seiner Heimatgemeinde ein solches Projekt zu realisieren: „In meiner Gemeinde gibt es zwar eine hervorragende Infrastruktur aber keine Eigentumswohnungen. Ich möchte mit diesem Projekt den Bewohnern meiner Heimatgemeinde die Möglichkeit geben qualitativ hochwertige Eigentumswohnungen kostengünstig erwerben zu können. Wie wir alle wissen ist es sinnvoller und wirtschaftlicher in sein Eigentum zu investieren als zu mieten.“

Interessenten können sich ab sofort bei CC Immobilien, Christian Größ unter der Telefonnummer 0664/88665086 oder per Mail groess@cc-immobilien.at melden. Bei Bedarf wird auch eine kostengünstige Finanzierungsmöglichkeit angeboten.