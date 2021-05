Das 17. Jahr in Folge tourt der AUVA-Radworkshop durch Österreich. Die VS Großklein wurde heuer aus rund 300 Schulen ausgewählt, am bundesweit beliebten und begehrten Rad-Aktiv-Erlebnis teilzunehmen. Finanziert wird die Sicherheitsinitiative von der AUVA und dem Land Steiermark.

GROSSKLEIN. Der AUVA-Radworkshop bringt alle – von der 1. bis zur 4. Schulstufe – ins Rollen. Bundesweit finden 345 Einsatztage an insgesamt 193 Volksschulen statt. Rund 25.500 Schülerinnen und Schüler – davon 3.600 aus der Steiermark – profitieren von der für Schulen kostenlosen Präventionsmaßnahme. Finanziert wird das Rad-Aktiv-Erlebnis vom Land Steiermark und der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Im Bezirk Leibnitz wurde die Volksschule Großklein für das Projekt, welches am 7. und 8. Juni über die Bühne geht, ausgesucht.

„Erstes gutes Zeichen“: Radl-Lust statt Corona-Frust

Radfahren ist gesund – für die Einzelperson wie für die Gesellschaft. Radeln trainiert die Ausdauer, stärkt die Muskulatur und wirkt positiv auf das seelische Wohlbefinden. „Im Vorjahr konnten aufgrund der COVID-19-Maßnahmen nicht alle Projekttage stattfinden“, erklärt Peter Jahn, Mastermind des Radprogramms. Heuer startet der AUVA-Radworkshop mit etwas Verspätung wieder voll durch. Und auch im Herbst wird geradelt: Termine, die aufgrund der beim Saisonstart noch vorherrschenden Corona-Einschränkungen nicht stattfinden konnten, werden im Herbst nachgeholt. Die Wiederaufnahme von Schulevents sei laut Jahn ein „erstes gutes Zeichen dafür, dass wieder Normalität einkehrt.“

Radfahrkompetenz und Sicherheit

Nach erfolgtem Rad- und Helmcheck geht es für die Kinder in den Parcours. Spaß ist dabei garantiert: Spezielle Übungen fördern Motorik, Geschicklichkeit und Koordination. „Wir freuen uns, dass wir durch unser Angebot den Kindern eine Auszeit vom Corona-Stress bieten können und wünschen allen Beteiligten eine entspannte Zeit“, sagt Mag. Joachim Rauch, AUVA-Verantwortlicher für Prävention in Bildungseinrichtungen. Gemeinsam bleiben wir am Rad.

Alles Wissenswerte rund um den AUVA-Radworkshop finden Sie auf radworkshop.info