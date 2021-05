Glückliche Gewinnerin bei der Frühstücksaktion der WOCHE in Kooperation mit der Bäckerei Hubmann.

ST. NIKOLAI IM SAUSAL. Groß war die Freude am Muttertag bei Eva Koller aus St. Nikolai im Sausal. Denn am diesem Tag konnte sie gemeinsam mit ihrer Familie den Frühstückskorb der Bäckerei Hubmann aus Großklein genießen, den sie bei der WOCHE Frühstücksaktion gewonnen hat.

Und so startete die Familie Koller mit frischem Gebäck, herzhaftem Aufschnitt und Croissants in den Tag. Herzlichen Dank an alle für die Teilnahme an unserem Gewinnspiel und Danke an die Bäckerei Hubmann für den köstlichen Frühstückskorb.