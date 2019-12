Weihnachtskonzert mit Conchordare Singkreis Kaindorf

KAINDORF AN DER SULM. Auch dieses Jahr fand in der Adventszeit das nun schon traditionelle Konzert von conCHORdare Singkreis Kaindorf in der Klosterkirche in Leibnitz statt. Mit winterlichen Klängen stimmten der Chor in Zusammenarbeit mit dem Musikverein Tillmitsch, dem Cellisten Michael Urbanz und einem Gitarrenensemble auf die weihnachtliche Zeit ein. Gesungen wurde im großen und kleinen Ensemble sowie auch im Quintett. Die Gesamtleitung des Konzerts hatte Esther Motavasseli-Schmeiser.