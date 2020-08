Erfolgsunternehmer Walter Temmer lässt mit dem nächsten Großprojekt in Leibnitz aufhorchen. Gemeinsam mit seinen Mitinvestoren entstehen am ehemaligen Telekomgelände 128 moderne Mietwohnungen. Das Nettogesamtinvestitionsvolumen beträgt 18,5 Millionen Euro.

Ein Freudentag für die Stadt Leibnitz: Um 12 Uhr erfolgte heute der Spatenstich für den Bau von 128 Mietwohnungen am ehemaligen Telekom-Gelände (Fernmeldeamt). Dahinter stehen Walter Temmer und seine Mitinvestoren Nikolaus Gabriel, Christoph Jöbstl und Gernot Labudik. Auf dem 8000 Quadratmeter großen Areal in bester innerstädtischer Lage entstehen 128 Mietwohnungen für alle Ansprüche. Der Fokus wurde auf drei Zimmerwohnungen in der Größe von 32 bis 100m2 gelegt, wobei bei der Planung besonders auf familientaugliches Wohnen geachtet wurde.

144 Tiefgaragenplätze

Insgesamt entstehen sechs fünfstöckige Baukörper unterschiedlicher Größe mit einer Pultdachkonstruktion. Die Zufahrt zu den Wohnungen erfolgt über die Kaspar Harb Gasse und über die Otmar Rußheim Gasse. Für die künftigen Bewohner stehen 144 Tiefgaragenplätze und 48 Freistellplätze zur Verfügung. Mit dem Projekt wurde die Firma Partl Bau-Vogau mit GF Baumeister Markus Suppan betraut. „Die Fertigstellung der Wohnungen wird 2022 erfolgen“, so Walter und Susi Temmer.

Walter Temmer: Kopfüber verliebt in Leibnitz