Bürgerversammlung und Ausstellungseröffnung in Leutschach

12.05.2017, 08:51 Uhr



Präsentation

Der Gemeindebevölkerung und geladenen Gästen aus Politik, Verwaltung, Schule und Vereinen etc. wird das Siegerprojekt am Freitag, dem 19. 5. mit Beginn um 19 Uhr im Knielyhaus vorgestellt und kann in der Zeit vom 19. Mai bis 11. Juni 2017 während der Knielyhaus-Öffnungszeiten besichtigt werden.