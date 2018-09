Eine Gemeinde, drei Feuerwehren und drei Segnungen

16.09.2018, 12:19 Uhr

Für die beiden Veranstaltungen – Bereichsfeuerwehrtag und Fahrzeugsegnung – kamen knapp 200 Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden aus dem Bereich Leibnitz sowie zahlreiche Ehrengäste, allen voran die Landtagsabgeordneten Mag. Bernadette Kerschler, Peter Tschernko, MSc und Christan Cramer, der Leiter der Fachabteilung für Katastrophenschutz und Landesverteidigung Hofrat Mag. Harald Eitner, Landesfeuerwehrrat und Bereichsfeuerwehrkommandant von Deutschlandsberg Helmut Lanz, vom Bereichsfeuerwehrkommando Leibnitz OBR Josef Krenn, sein Stellvertreter BR Friedrich Partl, der zuständige Abschnittskommandant des Abschnittes 4 ABI Anton Platz, sowie der Bürgermeister von Wagna, Peter Stradner. Seitens der Polizei konnten Major Martin Peinsold, CI Ferdinand Seibold und CI Bernhard Schwarz und vom Bundesheer Major Georg Pilz begrüßt werden. Einen Willkommensgruß gab es für Vertreter der Städtepartnerschaft für die Feuerwehr Metlika (Slowenien) und vom Zivilschutzverband Italien aus Ronci Dei Legionari (Italien).

Bevor zur Segnung der Fahrzeuge geschritten wurde, fand im Kultursaal der 2. Bereichsfeuerwehrtag statt. Nach der Begrüßung durch BR Friedrich Partl, kamen die Berichte vom Bereichsfeuerwehrkommandanten OBR Josef Krenn, der Themen wie den Katastrophenhilfsdienst, Nachtbetrachtung Bewerbe und Landesfeuerwehrtag, Auszeichnungen, Florianstation BFV Leibnitz, Förderabwicklung und die anstehende Regionalkonferenz ansprach.In diesem Zuge fand unter dem Tagesordnungspunkt Ehrungen und Auszeichnungen die Beförderung von HBI d. V. Herbert Putz zum Abschnittsbrandinspektor der Verwaltung statt.Beim offiziellen Festakt, mit der Segnung der drei Mannschaftstransportfahrzeuge der Marke Ford Transit – durchgeführt von Feuerwehrkurat Mag. Arnold Heindler – die sich nur in kleinen Nuancen in der Ausstattung unterscheiden, bedankte sich Bürgermeister Peter Stradner für die konstruktive Zusammenarbeit bei seinen Feuerwehren und sprach von einer wichtigen und richtigen Entscheidung seitens der Marktgemeinde Wagna sich für den Ankauf der Einsatzfahrzeuge entschieden zu haben.Immerhin betreuen die drei Feuerwehren Hasendorf a. d. M. (HBI Kevin Hebar, OBI Dominik Frühwirt), FF Leitring (HBI Ewald Hauptmann, OBI Stefan Pintz) und FF Wagna (HBI Josef Sternad, OBI Dietmar Krauss) eine Fläche von 13 Quadratkilometer mit einer Bevölkerungszahl von knapp über 5.800 Einwohnern. Die Kosten von über 200.000 Euro werden zu 65 Prozent von der Marktgemeinde Wagna, zu 15 Prozent vom Landesfeuerwehrverband Steiermark und zu 15 Prozent von den drei Feuerwehren getragen.In ihren Grußworten dankten die Landtagsabgeordneten Tschernko, Kerschler, Cramer sowie LFR Lanz und OBR Krenn die drei Feuerwehren für ihr Wirken, den hohen Ausbildungsstand und die Bereitschaft in ihrem Ehrenamt unermüdlich zum Wohle der Bevölkerung zu arbeiten.Für den unermüdlichen Einsatz für ihr Wirken im Ehrenamt Feuerwehr wurden anzahlreiche Feuerwehrkameraden Auszeichnungen des Landes Steiermark, des Österr. Bundesfeuerwehrverbandes, des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark und des Bereichsfeuerwehrkommandos Leibnitz verliehen.