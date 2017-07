Kinderkurs des Tennisvereins TC-Ragnitz

24.07.2017, 09:55 Uhr

18 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren nahmen heuer an diesem Kurs teil.Im Laufe einer Woche wurden den Teilnehmern die Grundzüge des Tennisspieles sowohl in theoretischen als auch in praktischen Übungseinheiten von erfahrenen Betreuern vermittelt.In nach Spielstärke eingeteilten Gruppen hatten die Kinder am Finaltag die Möglichkeit ihr erlerntes Können in spannenden Wettkämpfen den interessierten Eltern zu präsentieren.Nach einer Siegerehrung durch den Bürgermeister Rudi Rauch sowie den Betreuern und einem gelungenen Grillfest für Teilnehmer und Eltern endete diese schöne Woche.