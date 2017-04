Krimiabend zur Criminale 2017: „MordsTheaterLesung“ in Leibnitz

27.04.2017, 11:51 Uhr

Eine Reise in die dunklen Ecken unserer Phantasie, wo Spannung, Gänsehaut, aber auch jede Menge schwarzer Humor zu Hause sind.Geboren und aufgewachsen in Graz.Nach vielen Jahren als Schauspielerin – darunter auch einige Jahre am Grazer Schauspielhaus - lebt Isabella Archan derzeit in Köln.Hier beginnt auch ihre Laufbahn als Autorin. Ihre Krimi-Reihen laufen mit großem Erfolg im Emons und im Conte Verlag.Neben eigenen Krimi-Programmen ist sie immer wieder auch im TV zu sehen, u.a. im Kölner Tatort oder in der Lindenstraße.Reservierungen für den Krimiabend werden gerne im Büro von Leibnitz KULT unter 03452/76506 entgegengenommen.