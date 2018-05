Musikkapelle Seggauberg lädt zum Frühschoppen mit Sauschädlversteigerung

01.05.2018, 19:35 Uhr

findet am 27. Mai mit Beginn ab 10:15 Uhr am Dorfplatz in Frauenbergstatt. Musikalisch wird der Frühschoppen von der Marktmusik Wagna unterder Leitung von Kpm. Ursula Bauer umrahmt.Für das leibliche Wohl ist mit Gegrilltem und Spanferkel gesorgt.Es gibt auch die Möglichkeit, ausgezeichnete Weine der Region bei unseremWeinstand zu genießen.Einen Höhepunkt bildet die traditionelle Sauschädlversteigerung.Durch den Frühschoppen führt sie Paul Prattes bekannt als "Wetterpauli".Die Musikkapelle Seggauberg freut sich auf Ihr Kommen!